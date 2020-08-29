Блокировка дала результат: вблизи Богородчан на Франковщине начали чинить автодорогу
Жители четырех сел Дзвиняцкой ОТГ Богородчанского района требовали ремонта двух отрезков дороги, идущей через их села - Космач, Дзвыняч, Креховичи и Росильна, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс.
Два дня они блокировали движение на отрезке трассы национального значения Н-09 "Мукачево - Львов".
Селяне возмущены тем, что из их села нет абсолютно никакого проезда.
"Никто не может никак добраться. Не может ни скорая заехать, ни пожарный автомобиль, ну, абсолютно никто. К нам, соответственно, не зайдет никакой инвестор, мы просто погибаем. Власть нам обещала конкретные числа, то есть 15-го числа она завозит технику, начинает ремонт дороги", - рассказывает житель одного из сел Роман Симаков.
В субботу, 29 августа 2020 года, в комментарии Общественному он сообщил, что в 8 часов утра приехала техника и дорожники начали чинить отрезок пути в селе Росильна.
"Вчера нам заместитель председателя ОГА Василий Ивасик пообещал, что ремонт начнется, и он сделает проездными три села. Мы ему поверили. Пока все так, как он сказал. Сейчас осваивают 5 млн грн, которые есть. Он (Василий Ивасик, - ред.) обещал нам, что будет искать еще средства и дорога будет полностью проезжей", - рассказал Симаков.
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