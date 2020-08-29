2-3 министра могут уйти в отставку, - Арахамия

29 августа, 2020, 22:55

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает кадровые ротации в экономическом блоке правительства

Об этом он заявил вечером в субботу, 29 августа 2020 года, в эфире телеканала "Украина 24", информирует Еспресо.TV со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.

"Я не исключаю, я думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Могу даже спрогнозировать - два-три министерства", - сказал Арахамия

При этом политик ответил утвердительно на уточняющий вопрос, идет ли речь об экономический блок правительства.

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Арахамия также отметил, что на сегодня нет предпосылок для полной замены правительства Дениса Шмыгаля, однако отметил, что исключать отставку правительства нельзя.

"Точно не исключено (что правительство будет заменено, - ред.), но пока у нас никаких таких планов нет", - сказал глава фракции.

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