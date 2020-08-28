Жарко и солнечно: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

28 августа, 2020, 15:49

29 августа температура воздуха ожидается от + 23 ° C до + 30 ° C, а в воскресенье столбики термометров прогреются до + 33 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"29-30 августа повсеместно в Украине ожидается сухая погода. Завтра повышение температуры воздуха - в течение дня предполагается + 25 ° C ... + 30 ° C, в Черниговской и Сумской + 23 ° C ... + 26 ° C", - отметила синоптик.

В воскресенье в Украину придет настоящая жара, + 29 ... + 33 ° C.

В Киеве субботу и воскресенье будут с солнцем.

29 августа в столице потеплеет до + 27 ° C, а в воскресенье вернутся жаркие летние + 30 ° C.

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