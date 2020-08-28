Зеленский в ходе визита на Черкасщину представил нового главу ОГА

28 августа, 2020, 11:58

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент Владимир Зеленский вручил новому главе области Сергею Сергийчуку служебное удостоверение на встрече с представителями бизнеса Черкасщины.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации на Черкасщине. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", - рассказал Зеленский.

"Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти, и Президента", - добавил президент.

Сергийчук поблагодарил Зеленского за доверие и пообещал "работать на результат".

"Буду развивать область, чтобы жизнь Черкасс была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Большая стройка", - заявил Сергейчук.

Напомним, 27 августа, в ходе визита на Кировоградщину Зеленский также представил там нового главу ОГА

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