Зеленский ожидает заседание "нормандского саммита" после встречи советников лидеров государств
Об этом он сообщил во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает пресс-служба ОП .
"Мы ожидаем встречи лидеров стран "нормандского формата" вскоре после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Мы делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - подчеркнул Зеленский.
Также в ходе разговора он поблагодарил фон дер Ляйен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Она отметила, что ЕЕ полностью поддерживает выполнение Минских соглашений и отметила, что Евросоюз считает неприемлемой временную оккупацию Крыма.
- По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, встречу советников глав государств в "нормандском формате" планируют провести до 10 сентября.
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