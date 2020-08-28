Зеленский ожидает заседание "нормандского саммита" после встречи советников лидеров государств

28 августа, 2020, 17:26

Об этом он сообщил во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает пресс-служба ОП .

"Мы ожидаем встречи лидеров стран "нормандского формата" вскоре после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Мы делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - подчеркнул Зеленский.

Также в ходе разговора он поблагодарил фон дер Ляйен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она отметила, что ЕЕ полностью поддерживает выполнение Минских соглашений и отметила, что Евросоюз считает неприемлемой временную оккупацию Крыма.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, встречу советников глав государств в "нормандском формате" планируют провести до 10 сентября.