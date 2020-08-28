Зеленский назначил первого заместителя главы АМКУ

28 августа, 2020, 22:43

Об этом говорится в указе президента .

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну первым заместителем Главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в документе

Другим указом он уволил Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ.

При этом государственным уполномоченным она стала 19 августа.