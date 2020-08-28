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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил первого заместителя главы АМКУ

Зеленский назначил первого заместителя главы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным

Об этом говорится в указе президента .

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну первым заместителем Главы  Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в документе

Другим указом он уволил  Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ.

При этом государственным уполномоченным она стала 19 августа.

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