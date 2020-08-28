Зеленский назначил первого заместителя главы АМКУ
28 августа, 2020, 22:43
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным
Об этом говорится в указе президента .
"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну первым заместителем Главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в документе
Другим указом он уволил Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ.
При этом государственным уполномоченным она стала 19 августа.
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