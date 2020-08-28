Зеленскому подарили диплом мастера каратэ первого дана
Об этом сообщает Офис президента Украины.
В ходе визита в Кировоградскую область президент Владимир Зеленский посетил объект так называемого "Большого строительства" - Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.
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Там Зеленскому, после того, как он посмотрел на показательную тренировку детей, вручили диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией Зеленского на японском языке и названием вида спорта - традиционное каратэ.
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Вручала диплом президенту воспитанница школы олимпийского резерва - спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката.
Напомним, в ходе визита президент представил нового главу Кировоградской ОГА
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