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Espreso.tvОбществоЗеленскому подарили диплом мастера каратэ первого дана

Зеленскому подарили диплом мастера каратэ первого дана


фото: Офіс президента
27 августа во время визита на Кировоградщину президент Владимир Зеленский получил диплом мастера каратэ первого дана и именной черный пояс

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В ходе визита в Кировоградскую область президент Владимир Зеленский посетил объект так называемого "Большого строительства" - Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

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Там Зеленскому, после того, как он посмотрел на показательную тренировку детей, вручили диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией Зеленского на японском языке и названием вида спорта - традиционное каратэ.

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Вручала диплом президенту воспитанница школы олимпийского резерва - спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката.

Напомним, в ходе визита президент представил нового главу Кировоградской ОГА

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