 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЗадержанный в США россиянин готовил кибератаку на завод Tesla, - СМИ

Задержанный в США россиянин готовил кибератаку на завод Tesla, - СМИ


фото: reuters
Россиянин, которого недавно задержали сотрудники Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе, пытался подкупить работника завода Tesla в штате Невада

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Teslarati .

На днях стало известно, что Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки.

27-летний Егор Крючков, который прибыл в США по туристической визе, несколько раз встречался с работником одной компании из штата Невада и предлагал ему 1 млн долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.

По данным СМИ, речь идет именно о компании Tesla Илона Маска, которая имеет свой завод в Неваде.

Позже Маск подтвердил, что на завод планировалось серьезная кибератака, однако он не назвал, со стороны кого она планировалась.

  • Напомним, Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки. Судья определил, что россиянин будет находиться под стражей на время рассмотрения дела в суде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать