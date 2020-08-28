Задержанный в США россиянин готовил кибератаку на завод Tesla, - СМИ
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Teslarati .
На днях стало известно, что Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки.
27-летний Егор Крючков, который прибыл в США по туристической визе, несколько раз встречался с работником одной компании из штата Невада и предлагал ему 1 млн долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.
По данным СМИ, речь идет именно о компании Tesla Илона Маска, которая имеет свой завод в Неваде.
Позже Маск подтвердил, что на завод планировалось серьезная кибератака, однако он не назвал, со стороны кого она планировалась.
- Напомним, Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки. Судья определил, что россиянин будет находиться под стражей на время рассмотрения дела в суде.
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