Задержанный в США россиянин готовил кибератаку на завод Tesla, - СМИ

28 августа, 2020, 13:01

Россиянин, которого недавно задержали сотрудники Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе, пытался подкупить работника завода Tesla в штате Невада

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Teslarati .

На днях стало известно, что Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки.

27-летний Егор Крючков, который прибыл в США по туристической визе, несколько раз встречался с работником одной компании из штата Невада и предлагал ему 1 млн долларов за то, чтобы тот установил на корпоративном компьютере вредоносное программное обеспечение.

По данным СМИ, речь идет именно о компании Tesla Илона Маска, которая имеет свой завод в Неваде.

Позже Маск подтвердил, что на завод планировалось серьезная кибератака, однако он не назвал, со стороны кого она планировалась.

Напомним, Федеральное бюро расследований задержало в Лос-Анджелесе гражданина РФ по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения кибератаки. Судья определил, что россиянин будет находиться под стражей на время рассмотрения дела в суде.

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