Из-за запрета въезда иностранцам: МАУ отменила ряд рейсов с 14 сентября

28 августа, 2020, 12:58

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) существенно сократила план рейсов с 14 сентября из-за принятия Кабмином постановления о запрете въезда иностранцам до 28 сентября

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, в результате принятия Кабинетом министров постановления о запрете въезда иностранцев в Украину до 28 сентября, МАУ вынуждена пересмотреть расписание рейсов и существенно их сократить.

Так, с 14 сентября будут полностью отменены рейсы Киев - Запорожье - Киев, Киев - Мадрид - Киев, Киев - Барселона - Киев, Киев - Афины - Киев (кроме двух рейсов), Киев - Женева - Киев, Киев - Дели - Киев, Киев - Берлин - Киев, Киев - Кишинев - Киев, а также Киев - Херсон - Киев (с 20 сентября).

Кроме того, произойдет сокращение частот по маршрутам Киев - Одесса - Киев, Киев - Париж - Киев, Киев - Дюссельдорф - Киев, Киев - Брюссель - Киев, Киев - Дубай - Киев, Киев - Стамбул - Киев, Киев - Тель-Авив - Киев.

В пресс-службе добавили, что решение МАУ по плану полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации решений органов государственной власти, Кабмина, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы и т.д.