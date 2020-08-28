Из-за запрета въезда иностранцам: МАУ отменила ряд рейсов с 14 сентября
Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
Согласно сообщению, в результате принятия Кабинетом министров постановления о запрете въезда иностранцев в Украину до 28 сентября, МАУ вынуждена пересмотреть расписание рейсов и существенно их сократить.
Так, с 14 сентября будут полностью отменены рейсы Киев - Запорожье - Киев, Киев - Мадрид - Киев, Киев - Барселона - Киев, Киев - Афины - Киев (кроме двух рейсов), Киев - Женева - Киев, Киев - Дели - Киев, Киев - Берлин - Киев, Киев - Кишинев - Киев, а также Киев - Херсон - Киев (с 20 сентября).
Кроме того, произойдет сокращение частот по маршрутам Киев - Одесса - Киев, Киев - Париж - Киев, Киев - Дюссельдорф - Киев, Киев - Брюссель - Киев, Киев - Дубай - Киев, Киев - Стамбул - Киев, Киев - Тель-Авив - Киев.
В пресс-службе добавили, что решение МАУ по плану полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации решений органов государственной власти, Кабмина, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы и т.д.
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