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Espreso.tvЭкономикаИностранным туристам из стран "зеленой" зоны предлагают разрешить въезд в Украину

Иностранным туристам из стран "зеленой" зоны предлагают разрешить въезд в Украину


фото: reuters
Госагентство по туризму и Минкульт готовят изменения в постановление Кабмина №641, согласно которым иностранные туристы из стран "зеленой" зоны смогут въезжать в Украину

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ) в Facebook.

Согласно сообщению, ДАРТ совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в постановление №641.

"В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что эти изменения будут вынесены на ближайшее заседание правительства.

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