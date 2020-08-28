Иностранным туристам из стран "зеленой" зоны предлагают разрешить въезд в Украину
28 августа, 2020, 17:12
Госагентство по туризму и Минкульт готовят изменения в постановление Кабмина №641, согласно которым иностранные туристы из стран "зеленой" зоны смогут въезжать в Украину
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ) в Facebook.
Согласно сообщению, ДАРТ совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в постановление №641.
"В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что эти изменения будут вынесены на ближайшее заседание правительства.
- Напомним, 28 августа В Киеве под Кабинетом министров проходит акция протеста против закрытия украинских границ для въезда иностранцев и ограничения работы ночных клубов и развлечений.
- 26 августа правительство ограничило деятельность развлекательных заведений из-за невыполнения карантинных требований. Под запрет, в частности, попали заведения общественного питания и ночные клубы.
- Кабинет министров до 28 сентября запретил въезд иностранцев в Украину.
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