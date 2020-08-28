Японская компания разработала летающий автомобиль, который совершил первый полет с человеком

Об этом сообщает Associated Press , передает "Укринформ".

Изобретение, похожее на мотоцикл с винтовыми крыльями, поднялось на несколько метров над землей и четыре минуты находилось в воздухе.

Томохиро Фукузава, ответственный за разработку автомобиля, отметил, что подобное изобретение может стать реальным продуктом для продажи уже в 2023 году, и добавил, что решающим фактором в разработке является безопасность полета.

Пока машина может летать до 10 минут, но если разработчик сможет увеличить это время до 30 минут, то автомобиль будет иметь больший потенциал, и его можно будет, например, экспортировать в Китай, добавил Фукузава.

В отличие от самолетов и вертолетов, транспортные средства электрического вертикального способа взлета и посадки предусматривают перемещение от точки к точке. Они могут летать автоматически, поэтому не требуют водителей.

SkyDrive сначала был волонтерским проектом под названием Cartivator. Его финансировали ведущие японские компании, например Toyota Motor, Panasonic и компания-разработчик видеоигр Bandai Namco.

Демонстрационный полет три года назад прошел неудачно, однако компания продолжала работать над улучшением аппарата, и проект получил очередной транш финансирования - 37 млн долл., Включая вложение Банка развития Японии.

Японские чиновники заявляют о возможности использования летающего транспорта в отдаленных районах, а также для оказания помощи во время катастроф. Уже разработана "карта деловых услуг" с использованием изобретения до 2023 года, а расширенное коммерческое использование планируется ввести до 2030-х годов.

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