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Espreso.tvЭкономикаВсемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений, возникших в связи с изменением данных в рейтингах 2018 и 2020 годов

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

Согласно тексту заявления, было сообщение о ряде нарушений относительно изменений данных в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020. Эти изменения не соответствовали методологии рейтинга.

В связи с этим Всемирный банк проводит системный пересмотр и оценку изменений данных, а также аудит процессов сбора, анализа и контроля целостности данных для рейтинга Doing Busisness.

Отмечается, что, основываясь на выводах проверки и аудита, Всемирный Банк исправит данные в отношении стран, которые испытали наибольшее влияние в связи с указанными нарушениями.

В заявлении также указывается, что публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена во время проведения оценки.

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