Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business
Об этом говорится в заявлении Всемирного банка.
Согласно тексту заявления, было сообщение о ряде нарушений относительно изменений данных в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020. Эти изменения не соответствовали методологии рейтинга.
В связи с этим Всемирный банк проводит системный пересмотр и оценку изменений данных, а также аудит процессов сбора, анализа и контроля целостности данных для рейтинга Doing Busisness.
Отмечается, что, основываясь на выводах проверки и аудита, Всемирный Банк исправит данные в отношении стран, которые испытали наибольшее влияние в связи с указанными нарушениями.
В заявлении также указывается, что публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена во время проведения оценки.
- Отметим, в рейтинге Doing Business-2020 Украина заняла 64-е место, улучшив прошлогоднюю позицию на семь пунктов.
- Минэкономики ожидает, что Украина может улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business-2021 и подняться в нем минимум на 10 пунктов.
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