Впервые с 2011: на арктическом острове в Норвегии белый медведь убил человека
Об этом сообщает ВВС .
Нападение произошло в лагере от главного города острова архипелага Шпицберген. Медведя застрелили.
Это шестой смертельный случай нападения белых медведей на людей за последние 50 лет. Последний произошел в 2011 году, когда во время экспедиции медведь убил студента из Британии, которому было 17.
По данным властей, на архипелаге проживает почти три тысячи человек и около тысячи медведей.
Эксперты говорят, что из-за изменения климата и таяния льдов Арктики сокращается площадь для охоты медведей, поэтому они вынуждены заходить в районы, где живут люди, в поисках пищи.
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