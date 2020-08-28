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Espreso.tvОбществоВерховный суд подтвердил приговор 10 лет для обвиняемого в промышленном шпионаже китайского профессора

Верховный суд подтвердил приговор 10 лет для обвиняемого в промышленном шпионаже китайского профессора

Верховный суд оставил в силе приговор 10 лет лишения свободы китайскому шпиону Шу Юаньцзе, который пытался получить украинские разработки ракетной программы

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Верховный Суд согласился с доводами Офиса Генерального прокурора и признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что в суде доказано проведения профессором Сианьского научно-исследовательского института современной химии шпионских действий в Днепропетровской области.

"Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины", - отметили в ОГПУ.

  • Напомним, 12 марта 2020 г. по материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе осужден за шпионаж. Разведка обвиняла Шу в попытке получить тайные разработки ракетной программы Украины

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