Великобритания готовит контракт на поставку летального оружия в Украине, - Пристайко
28 августа, 2020, 16:36
Великобритания в ближайшее время подпишет с Украиной контракт на поставки летального оружия и локализацию ее производства
Об этом рассказал будущий посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью ЕП .
Пристайко рассчитывает, что в ближайшее время будет предоставлена реальная военная помощь.
"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное оружие - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он.
Дипломат отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.
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