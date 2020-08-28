Великобритания готовит контракт на поставку летального оружия в Украине, - Пристайко

28 августа, 2020, 16:36

Великобритания в ближайшее время подпишет с Украиной контракт на поставки летального оружия и локализацию ее производства

Об этом рассказал будущий посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью ЕП .

Пристайко рассчитывает, что в ближайшее время будет предоставлена реальная военная помощь.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное оружие - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он.

Дипломат отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.