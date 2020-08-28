 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВеликобритания готовит контракт на поставку летального оружия в Украине, - Пристайко

Великобритания готовит контракт на поставку летального оружия в Украине, - Пристайко


фото: armyinform
Великобритания в ближайшее время подпишет с Украиной контракт на поставки летального оружия и локализацию ее производства

Об этом рассказал будущий посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью ЕП .

Пристайко рассчитывает, что в ближайшее время будет предоставлена реальная военная помощь.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное оружие - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он.

Дипломат отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать