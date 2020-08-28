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Espreso.tvЭкономикаВеб-портал "Дія" начал тестирование онлайн-услуг по строительству

Веб-портал "Дія" начал тестирование онлайн-услуг по строительству

"Дія" начала тестирование строительных сервисов класса СС1

Об этом пресс-служба "Дія" сообщила в Telegram.

Согласно сообщению, тестирование услуг состоится в сфере строительства класса СС1: сообщение о начале подготовительных работ, уведомление о начале строительных работ по СС1 и сообщения о начале строительных работ на основании стройпаспорта.

"Работаем над автоматизацией всех процессов государственного регулирования в строительстве для преодоления коррупции в отрасли", - отметили в пресс служба.

В пресс-службе также добавили, что тестировщиком услуг может стать каждый желающий, а также субъекты хозяйствования, которые находятся на стадии подготовки и начала строительства объектов класса СС1. При этом отмечается, что для тестирования необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года.

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