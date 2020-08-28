В Житомирской области найден клад сребреников с трезубцами Владимира Великого и Святополка Окаянного
Об этом сообщил радиоведущий и научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Aлфьоров в Facebook.
"Сейчас в Городнице (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000 -1019 гг. изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузуб в Святополка", - рассказал историк.
Александр Aлфьоров рассказал, что сокровище нашли его знакомые при бытовых обстоятельствах и попросил огласки, чтобы монеты были переданы прямо в музей.
"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калидорах", а быть переданы в Музей", - отметил он.
Историк добавил фото монет:
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