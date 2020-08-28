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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области найден клад сребреников с трезубцами Владимира Великого и Святополка Окаянного

В Житомирской области найден клад сребреников с трезубцами Владимира Великого и Святополка Окаянного

На Житомирщине нашли 32 серебряных монеты периода 1000 -1019 года с изображениями князей Владимира Святославовича и его трезубцем, а также Святополка Ярополковича с двузубом

Об этом сообщил радиоведущий и научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Aлфьоров в Facebook.

"Сейчас в Городнице (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000 -1019 гг. изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузуб в Святополка", - рассказал историк.

Александр Aлфьоров рассказал, что сокровище нашли его знакомые при бытовых обстоятельствах и попросил огласки, чтобы монеты были переданы прямо в музей.

"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калидорах", а быть переданы в Музей", - отметил он.

Aлфьоров окрестил находку "Городницким сокровищем". 32 сребреника с изображениями князей Владимира Святославовича и его трезубцем, а также Святополка Ярополковича с двузубом датируются 1000 - 1019 годами.
В кладе присутствуют 27 монет эпохи Владимира Великого. Остальные 5 монет имеют изображения и княжеский знак великого киевского князя Святополка Ярополковича, правившего в 1015-1019 годах и проигравшего в княжеской междоусобице Ярославу Мудрому.
Последний раз старинные монеты в таких количествах в Украине находили еще в 1876 году во время строительных работ на Вознесенском спуске в Киеве, тогда нашли 120 монет. Всего в этой находки было известно о существовании примерно 400 монет времен Владимира Великого, Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого.

Историк добавил фото монет:

 

 

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