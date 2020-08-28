В Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: в районе аварии отключили свет

28 августа, 2020, 08:57

Ночью 28 августа в Одессе на неработающем нефтеперерабатывающем заводе в микрорайоне Шкодова Гора прогремел взрыв

Об этом сообщает "Думская".

Жители одесского микрорайона Шкодова Гора рассказали о сильном взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода.

Взрыв произошел 28 августа после полуночи.

По их словам, ровно в полночь в жилых домах на территории предприятия исчезла электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, расположенной на территории завода.

Видео взрыва, источник - XYdessa:

Позже полиция установила, что источником взрыва стала трансформаторная станция.

Местные подозревают, что авария могла произойти по вине охотников за металлоломом, которые регулярно наведываются на неработающий завод, вырезая кабель.

"Наверное, не тот кабель перерубили, поэтому в центральной части города и "зарябило" свет, потому что через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово", - рассказал житель микрорайона Сергей.

К утру пожарные справились с пожаром. Огонь распространился на 500 кв. м. Отмечается, что пожар ликвидировали до 2 часов ночи. После того, как бригада РЭС обесточила подстанцию, были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет.

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