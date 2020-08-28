В Минске разбили автомобиль бывшей "Мисс Беларусь", которая поддержала оппозицию
Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
"Около 03.30, кто-то выбил стекло в белом Geely Atlas, который принадлежит Марии Василевич. Также очевидцы сообщают о трех сквозных дырах в левых дверях", - рассказали очевидцы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Ранее Мария Василевич разместила в Инстаграми обращение с просьбой остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость в отношении тех, кто не может себя защитить.
Она также посещала в больнице избитых во время акций протестов и извинилась перед людьми.
А накануне в "Новой Боровой" нападению подвергся автомобиль известного белорусского ведущего Евгения Перлина, который недавно уволилися из гостелевидения. Вандалы нарисовали на капоте машины бело-красно-белый флаг и пробили колесо.
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