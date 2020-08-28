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Espreso.tvМирВ Минске разбили автомобиль бывшей "Мисс Беларусь", которая поддержала оппозицию

В Минске разбили автомобиль бывшей "Мисс Беларусь", которая поддержала оппозицию


фото: freesmi
В Минске в ночь на 28 августа неизвестные разбили автомобиль бывшей "Мисс Беларусь" и депутата Марии Василевич, которая ранее поддержала протестующих

Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

"Около 03.30, кто-то выбил стекло в белом Geely Atlas, который принадлежит Марии Василевич. Также очевидцы сообщают о трех сквозных дырах в левых дверях", - рассказали очевидцы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Ранее Мария Василевич разместила в Инстаграми обращение с просьбой остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость в отношении тех, кто не может себя защитить.

Она также посещала в больнице избитых во время акций протестов и извинилась перед людьми.

А накануне в "Новой Боровой" нападению подвергся автомобиль известного белорусского ведущего Евгения Перлина, который недавно уволилися из гостелевидения. Вандалы нарисовали на капоте машины бело-красно-белый флаг и пробили колесо.

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