 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны"

В Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны"

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев" имени Сикорского

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев" имени Сикорского, что в Жулянах", - говорится в сообщении.

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели и врачи скорой.

Решается вопрос об эвакуации людей и работников аэропорта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать