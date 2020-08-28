В Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны"

28 августа, 2020, 15:01

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев" имени Сикорского

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев" имени Сикорского, что в Жулянах", - говорится в сообщении.

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели и врачи скорой.

Решается вопрос об эвакуации людей и работников аэропорта.

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