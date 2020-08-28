В Киеве автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта

28 августа, 2020, 12:12

В Киеве в Деснянском районе, на Броварском проспекте Opel Tigra вылетел на остановку общественного транспорта

"Автомобиль Opel Tigra двигался по Броварскому проспекту. Вероятно, из-за высокой скорости водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, сбил столб, врезался в ограждение подземного перехода, после чего авто развернуло на 180 градусов, и остановилось оно уже на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Водитель рассказал Вартовым Еспресо, что его подрезали. ДТП произошло утром на остановке не было людей, поэтому никто не пострадал.

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