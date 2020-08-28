В Киеве автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта
28 августа, 2020, 12:12
В Киеве в Деснянском районе, на Броварском проспекте Opel Tigra вылетел на остановку общественного транспорта
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"Автомобиль Opel Tigra двигался по Броварскому проспекту. Вероятно, из-за высокой скорости водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, сбил столб, врезался в ограждение подземного перехода, после чего авто развернуло на 180 градусов, и остановилось оно уже на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Водитель рассказал Вартовым Еспресо, что его подрезали. ДТП произошло утром на остановке не было людей, поэтому никто не пострадал.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос