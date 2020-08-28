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Espreso.tvОбществоВ Киеве 29 августа частично ограничат движение на Кольцевой дороге

В Киеве 29 августа частично ограничат движение на Кольцевой дороге


фото: ukravtodor
В Киеве 29 августа частично ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге, ограничения вводятся из-за ремонтных работ на отдельных участках дороги

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 08:00 до 21:00 29 августа на Кольцевой дороге частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Дорожники "Киевавтодора" будут проводить ремонтные работы на участке Кольцевой дороги от Одесской площади до улицы Анатолия Жураковского и в обратном направлении.

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