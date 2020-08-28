В горсовете Черкасс проходят обыски, - мэр

28 августа, 2020, 15:35

Налоговая полиция проводит обыски в Черкасском городском совете

Об этом написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

По его словам, следственные действия проводит налоговая Киева, в них принимают участие 55 человек.

"В Черкасском городском совете обыски налоговой Киева", - написал он.