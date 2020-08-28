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Espreso.tvОбществоВ горсовете Черкасс проходят обыски, - мэр

В горсовете Черкасс проходят обыски, - мэр

Налоговая полиция проводит обыски в Черкасском городском совете

Об этом написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

По его словам, следственные действия проводит налоговая Киева, в них принимают участие 55 человек.

"В Черкасском городском совете обыски налоговой Киева", - написал он.

  • 20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолия Бондаренко из-за ситуации с карантином. Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.
  • Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что сейчас готовит в суд иск на президента Украины Владимира Зеленского из-за его заявления и будет требовать опровергнуть слова, что он бандит.
  • 27 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.

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