В Евросоюзе договорились о введении санкций в отношении Беларуси
Об этом сообщает Радио Свобода.
По результатам неформальной встречи министров иностранных дел стран, пока нет уверенности, будет ли в этом списке президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Мы решили ввести целенаправленные санкции, мандат на разработку которых нам предоставил саммит ЕС. Мы заключим перечень лиц, для этого нужны определенные юридические шаги, и примем решение по этому быстрее, с учетом определенных формальных процедур", - сказала в комментарии Анн Линде, министр иностранных дел Швеции.
Линде на вопрос, будут ли касаться санкции и Лукашенко, ответила формулировкой из решения: санкции будут против лиц "высокого политического уровня", но не "самого высокого".
"Мы также решили оставить возможность постепенно расширять этот список в будущем", - добавила она.
По заявлениям участников встречи следует, что в первой версии санкционного списка может быть до 20 белорусских чиновников.
Как журналистам глава МИД Чехии Томаш Петржичек, на нынешней встрече достигли общей договоренности о структуре списка и более или менее о том, кто в него попадет.
На вопрос о присутствии Лукашенко в списке, несколько министров заявляли, что, по их мнению, он там должен быть, но, возможно, он не попадет в первую очередь, чтобы не повредить инициативу ОБСЕ о посредничестве.
- МИД Литвы вводит национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
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