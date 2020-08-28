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Espreso.tvСпортУкраинки узнали имена соперниц на US Open

Украинки узнали имена соперниц на US Open


фото: Getty Images
Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США, который пройдет с 31 августа по 13 сентября

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на официальный сайт турнира.

Даяна Ястремская встретится с австралийкой Астрой Шармой. Победитель этой пары выйдет на лучшего из дуэта Леся Цуренко - Мэдисон Бренгл.

Украинка Екатерина Козлова сыграет против американки Уитни Осуигве. Марта Костюк будет играть против россиянки Дарьи Касаткиной, а Ангелина Калинина встретится с третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Екатерина Бондаренко будет противостоять американке Элли Кик, Екатерина Завацкая будет играть против казашки Елены Рыбакиной.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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