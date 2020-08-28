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Espreso.tvЭкономикаУкраина и Польша усилят сотрудничество в борьбе с налоговым мошенничеством

Украина и Польша усилят сотрудничество в борьбе с налоговым мошенничеством


фото: mof.gov.ua
Украина и Польша усилят сотрудничество в сфере обмена налоговой информацией и борьбы с налоговым мошенничеством

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения, - цитирует пресс-служба слова Марченко во время встречи.

В пресс-службе отметили, что реализация этого соглашения повысит безопасность польских и украинских граждан и предпринимателей, будет способствовать стабильному росту доходов бюджета.

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