Украина и Польша усилят сотрудничество в борьбе с налоговым мошенничеством

28 августа, 2020, 15:55

Украина и Польша усилят сотрудничество в сфере обмена налоговой информацией и борьбы с налоговым мошенничеством

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения, - цитирует пресс-служба слова Марченко во время встречи.

В пресс-службе отметили, что реализация этого соглашения повысит безопасность польских и украинских граждан и предпринимателей, будет способствовать стабильному росту доходов бюджета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb