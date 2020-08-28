Украина и Польша усилят сотрудничество в борьбе с налоговым мошенничеством
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества.
"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения, - цитирует пресс-служба слова Марченко во время встречи.
В пресс-службе отметили, что реализация этого соглашения повысит безопасность польских и украинских граждан и предпринимателей, будет способствовать стабильному росту доходов бюджета.
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