 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: семья требует 23 млн грн морального ущерба от Мангера и Левина

Убийство Гандзюк: семья требует 23 млн грн морального ущерба от Мангера и Левина


фото: depo.ua
Семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве главе Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощнику депутата Херсонского областного совета Алексея Левина с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба

С соответствующим заявлением выступила в Днепровском райсуде столицы Ольга Веретильник - представительница родителей и гражданского мужа Гандзюк, передает "Укринформ ".

"Потерпевшие оценили нанесенный моральный ущерб в 23 млн грн", - сказала она.

По словам Веретильник, убийство Екатерины Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. В процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые причиняли дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.

Представительница семьи Гандзюк добавила, что пострадавшие постоянно находились в больнице рядом с Екатериной и были вынуждены оставить свою работу и привычные занятия. Они также потратили значительную сумму на оплату проезда из Херсона в Киев и проживание в столице.

  • Суд Киева арестовал до 18 октября Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
  • Прокуратура просит приговорить голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого совета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать