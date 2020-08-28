Убийство Гандзюк: семья требует 23 млн грн морального ущерба от Мангера и Левина
С соответствующим заявлением выступила в Днепровском райсуде столицы Ольга Веретильник - представительница родителей и гражданского мужа Гандзюк, передает "Укринформ ".
"Потерпевшие оценили нанесенный моральный ущерб в 23 млн грн", - сказала она.
По словам Веретильник, убийство Екатерины Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. В процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые причиняли дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.
Представительница семьи Гандзюк добавила, что пострадавшие постоянно находились в больнице рядом с Екатериной и были вынуждены оставить свою работу и привычные занятия. Они также потратили значительную сумму на оплату проезда из Херсона в Киев и проживание в столице.
- Суд Киева арестовал до 18 октября Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
- Прокуратура просит приговорить голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого совета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк.
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