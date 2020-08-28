У Путина утверждают, что вероятное вторжение российских войск в Беларусь не испортит отношения между двумя народами

28 августа, 2020, 16:34

В Кремле считают, что возможное введение в Беларусь российских войск по просьбе режима Лукашенко отношения между двумя народами не испортит

Об этом в пятницу, 28 августа, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как такое развитие событий скажется на русских и белорусах, передает российский Интерфакс.

"Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - сказал спикер Путина.

Он также заверил, что применять свои войска в Беларуси РФ намерена только, если какие-то "экстремистские элементы" начнут "переходить определенные границы" .

Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ уже сформировала резерв силовиков для отправки в Беларусь.

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