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Espreso.tvОбществоТина Кароль и Snoop Dogg выпустили совместный трек, слушатели поражены неожиданным фитом

Тина Кароль и Snoop Dogg выпустили совместный трек, слушатели поражены неожиданным фитом


фото: Instagram
Украинская певица Тина Кароль и всемирно известный американский рэпер Snoop Dogg представили долгожданный совместный трек

Видео опубликовано на Youtube.

С премьерой песни "Blow your mind" Кароль и Snoop Dogg выпустили яркое lyric-video. Продюсером и аранжировщиком сингла выступил R & B-исполнитель Luca Dayz.

Ранее Кароль рассказала , с чего началась ее сотрудничество с Snoop Dogg. По словам певицы, еще год назад она подписала контракт с независимым лейблом в Америке.

"Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали известны", - рассказала певица.

По ее словам, свой фрагмент песни она записала всего через час после неожиданного звонка представителя лейбла.

"Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество с Snoop Dogg. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записать свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла с нее кусочек, вложила, запела, сделали текст. И вышла целостная картинка", - рассказала Кароль.

Пользователи сети оценили работу певицы.

"Так приятно, что наша украинская певица сделала совместный хит с таким известным исполнителем", "Очень круто, что Тиночка достигла нового уровня", - пишут в комментариях под видео на Youtube.

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