Трамп обещает, что США первыми установят флаг на Марсе

28 августа, 2020, 15:02

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе

Об этом он заявил на съезде Республиканской партии.

"Мы запустим новую эру "американских амбиций" в космос. Соединенные Штаты станут первой страной, которая установит свой национальный флаг на Марсе", - сказал Трамп.

Читайте также: "Спасти Америку от фашизма и коммунизма": Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Глава Белого дома отметил, что США также первыми доставят женщину на Луну.

Как отмечает Express , Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует до 2024 года отправить миссию с людьми на Луну и осуществить первую доставку человека на Марс в начале 2030-х годов.

Напомним, 30 июля НАСА запустила на Марс тяжелую ракету Atlas V с новейшим марсоходом Perseverance.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb