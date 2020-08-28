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Espreso.tvОбществоТрамп обещает, что США первыми установят флаг на Марсе

Трамп обещает, что США первыми установят флаг на Марсе


фото: reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе

Об этом он заявил на съезде Республиканской партии.

"Мы запустим новую эру "американских амбиций" в космос. Соединенные Штаты станут первой страной, которая установит свой национальный флаг на Марсе", - сказал Трамп.

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Глава Белого дома отметил, что США также первыми доставят женщину на Луну.

Как отмечает Express , Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует до 2024 года отправить миссию с людьми на Луну и осуществить первую доставку человека на Марс в начале 2030-х годов.

Напомним, 30 июля НАСА запустила на Марс тяжелую ракету Atlas V с новейшим марсоходом Perseverance.

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