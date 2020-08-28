Трамп обещает, что США первыми установят флаг на Марсе
Об этом он заявил на съезде Республиканской партии.
"Мы запустим новую эру "американских амбиций" в космос. Соединенные Штаты станут первой страной, которая установит свой национальный флаг на Марсе", - сказал Трамп.
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Глава Белого дома отметил, что США также первыми доставят женщину на Луну.
Как отмечает Express , Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует до 2024 года отправить миссию с людьми на Луну и осуществить первую доставку человека на Марс в начале 2030-х годов.
Напомним, 30 июля НАСА запустила на Марс тяжелую ракету Atlas V с новейшим марсоходом Perseverance.
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