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Espreso.tvОбществоСиноптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на 28-30 августа в Украине

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на 28-30 августа в Украине

С 28 по 30 августа в Украине ожидается повышенный уровень пожарной опасности в южных, восточных и центральных регионах

Соответствующее объявление появилось на сайте ГСЧС Украины.

Спасатели отметили, что Укргидрометцентр предупредил о высокой вероятности пожаров в южных, восточных, части центральных областей и Крыма.

"По информации Укргидрометцентра, 28-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, 28 августа в Украине ожидаются дожди на севере и в столице

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