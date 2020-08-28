Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на 28-30 августа в Украине
28 августа, 2020, 09:59
С 28 по 30 августа в Украине ожидается повышенный уровень пожарной опасности в южных, восточных и центральных регионах
Соответствующее объявление появилось на сайте ГСЧС Украины.
Спасатели отметили, что Укргидрометцентр предупредил о высокой вероятности пожаров в южных, восточных, части центральных областей и Крыма.
"По информации Укргидрометцентра, 28-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как отметила синоптик Наталья Диденко, 28 августа в Украине ожидаются дожди на севере и в столице
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос