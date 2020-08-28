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Espreso.tvОбществоСуд заочно осудил группу "казаков", которые воевали против Украины, за нарушение законов войны

Суд заочно осудил группу "казаков", которые воевали против Украины, за нарушение законов войны

Участников так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского", воевавших на стороне оккупантов, заочно осудили за нарушение законов и обычаев войны

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Четырех обвиняемых признали виновными в незаконном лишении свободы и похищении людей, участии в НЗФ, незаконном обращении с оружием, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны.

Организатора группировки приговорили к 10,5 годам тюрьмы, других трех человек - к 10 годам.

Сторона обвинения доказала, что с мая по июль 2014 участники группировки в составе НЗФ РФ в Луганской области, известные как "группа Телегина", похитили шестерых жителей оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

"Эти лица, в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, угрожая оружием, насильно удерживали похищенных граждан, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи, складывать защитные баррикады, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационного войска. Укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец ", - говорится в сообщении.

В настоящее время осужденные скрываются от органов следствия и суда.

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