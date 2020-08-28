Суд заочно осудил группу "казаков", которые воевали против Украины, за нарушение законов войны
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Четырех обвиняемых признали виновными в незаконном лишении свободы и похищении людей, участии в НЗФ, незаконном обращении с оружием, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны.
Организатора группировки приговорили к 10,5 годам тюрьмы, других трех человек - к 10 годам.
Сторона обвинения доказала, что с мая по июль 2014 участники группировки в составе НЗФ РФ в Луганской области, известные как "группа Телегина", похитили шестерых жителей оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.
"Эти лица, в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, угрожая оружием, насильно удерживали похищенных граждан, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи, складывать защитные баррикады, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационного войска. Укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец ", - говорится в сообщении.
В настоящее время осужденные скрываются от органов следствия и суда.
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