Суд заочно осудил группу "казаков", которые воевали против Украины, за нарушение законов войны

28 августа, 2020, 19:13

Участников так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского", воевавших на стороне оккупантов, заочно осудили за нарушение законов и обычаев войны

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Четырех обвиняемых признали виновными в незаконном лишении свободы и похищении людей, участии в НЗФ, незаконном обращении с оружием, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны.

Организатора группировки приговорили к 10,5 годам тюрьмы, других трех человек - к 10 годам.

Сторона обвинения доказала, что с мая по июль 2014 участники группировки в составе НЗФ РФ в Луганской области, известные как "группа Телегина", похитили шестерых жителей оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

"Эти лица, в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, угрожая оружием, насильно удерживали похищенных граждан, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи, складывать защитные баррикады, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационного войска. Укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец ", - говорится в сообщении.

В настоящее время осужденные скрываются от органов следствия и суда.