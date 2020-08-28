Сторонники Саакашвили намерены выдвинуть его на пост премьера Грузии

28 августа, 2020, 15:19

В грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение Михаила Саакашвили заявили, что намерены выдвинуть его кандидатуру на пост главы правительства

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил ее глава Роман Гоциридзе, передает Интерфакс-Азербайджан .

"Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства", - сказал он.

По словам Гоциридзе, официально эта инициатива будет оформлена после того, как Саакашвили примет окончательное решение по этому поводу.

"Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением", - отметил он.

Напомним, 27 августа в сети появилось видеообращение Михеила Саакашвили на грузинском языке, где он заявил, что возвращается на Родину.

В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за "злоупотребление властью" и "преследования политических оппонентов" в должности президента страны.

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