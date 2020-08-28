Сторонники Саакашвили намерены выдвинуть его на пост премьера Грузии
Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил ее глава Роман Гоциридзе, передает Интерфакс-Азербайджан .
"Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства", - сказал он.
По словам Гоциридзе, официально эта инициатива будет оформлена после того, как Саакашвили примет окончательное решение по этому поводу.
"Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением", - отметил он.
Напомним, 27 августа в сети появилось видеообращение Михеила Саакашвили на грузинском языке, где он заявил, что возвращается на Родину.
В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за "злоупотребление властью" и "преследования политических оппонентов" в должности президента страны.
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