Столкновение бронетехники США и РФ в Сирии: в Пентагоне обвинили россиян в агрессии

28 августа, 2020, 10:37

Пентагон раскритиковал российских военных за "умышленное провокационное и агрессивное поведение" после столкновения американской и российской бронетехники на востоке Сирии

"Российские силы нарушили наши договоренности о решении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США своим намеренно провокационным и агрессивным поведением", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы сообщили россиянам, что их поведение было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к рутинному и профессиональному решению конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши силы каждый раз, когда им грозит опасность", - добавил он.

Во вторник американский бронеавтомобиль в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере. Пострадали семь американских военных. Инцидент произошел на северо-восточном участке страны возле поселка Дайрик, где обычно нет российских патрулей.

В соцсетях появилось видео инцидента. Россияне на БТР и бронеавтомобиле преследуют патруль армии США и блокируют его. На видео также видно вертолет на малой высоте, вероятно, также российский.

Позже стало известно, что американцы получили сотрясение мозга и травмы, которые присущи ДТП, но никто серьезно не пострадал.

Минобороны РФ, в свою очередь, обвинил американских военных в нарушении договоренностей и попытке блокировать патруль российской военной полиции в Сирии. Ведомство сообщило, что в ответ российская военная полиция приняла "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшего выполнения поставленной задачи».

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