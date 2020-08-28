Столкновение бронетехники США и РФ в Сирии: в Пентагоне обвинили россиян в агрессии
"Российские силы нарушили наши договоренности о решении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США своим намеренно провокационным и агрессивным поведением", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.
"Мы сообщили россиянам, что их поведение было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к рутинному и профессиональному решению конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши силы каждый раз, когда им грозит опасность", - добавил он.
Во вторник американский бронеавтомобиль в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере. Пострадали семь американских военных. Инцидент произошел на северо-восточном участке страны возле поселка Дайрик, где обычно нет российских патрулей.
В соцсетях появилось видео инцидента. Россияне на БТР и бронеавтомобиле преследуют патруль армии США и блокируют его. На видео также видно вертолет на малой высоте, вероятно, также российский.
Позже стало известно, что американцы получили сотрясение мозга и травмы, которые присущи ДТП, но никто серьезно не пострадал.
Минобороны РФ, в свою очередь, обвинил американских военных в нарушении договоренностей и попытке блокировать патруль российской военной полиции в Сирии. Ведомство сообщило, что в ответ российская военная полиция приняла "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшего выполнения поставленной задачи».
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