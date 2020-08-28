США обнаружили российскую субмарину у берегов Аляски

28 августа, 2020, 07:44

28 августа американские военные заявили, что у берегов Аляски в международных водах находится подводная лодка россиян

Об этом написало Северное командование вооруженных сил США в Twitter.

Военные США отметили, что российская субмарина находится не в американских территориальных водах, однако за судном ведется наблюдение, поскольку не исключена вероятность, что на корабле произошла авария и понадобится помощь.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подлодкой, которая всплыла сегодня возле Аляски", - говорится в сообщении.

The current Russian maritime activity is taking place in international waters well outside the US territorial sea. We have not received any requests for assistance from the Russian Navy or other mariners in the area. - US Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020

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