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Espreso.tvОбществоСША обнаружили российскую субмарину у берегов Аляски

США обнаружили российскую субмарину у берегов Аляски


фото: 112 Україна
28 августа американские военные заявили, что у берегов Аляски в международных водах находится подводная лодка россиян

Об этом написало Северное командование вооруженных сил США в Twitter.

Военные США отметили, что российская субмарина находится не в американских территориальных водах, однако за судном ведется наблюдение, поскольку не исключена вероятность, что на корабле произошла авария и понадобится помощь.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подлодкой, которая всплыла сегодня возле Аляски", - говорится в сообщении.

 

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