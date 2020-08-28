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Espreso.tvЭкономикаСоединит Слобожанщину с курортами Львовщины: Укрзализныця назначила новый поезд Харьков - Трускавец

Соединит Слобожанщину с курортами Львовщины: Укрзализныця назначила новый поезд Харьков - Трускавец


фото: reuters
Укрзализныця назначила новый поезд Харьков - Трускавец с 10 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Укрзализныця назначила новый поезд №21 / 22 Харьков - Трускавец. Поезд будет курсировать с 10 сентября 2020 по 22 октября, соединит Слобожанщину с курортами Львовщины и поможет украинцам расширять географию путешествий.

Отмечается, что из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам с 10 сентября в 20.15 и прибывать в Трускавец в 14.33. Отправление из Трускавца через день по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47. Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В пресс-службе также отметили, что в составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ. Билеты можно приобрести как на сайте компании, так и в железнодорожных кассах.

В то же время отмечается, что с 22 октября график поезда изменится, о чем компания проинформирует пассажиров дополнительно.

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