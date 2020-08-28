Со времени закрытия границы в Украину въехали более тысячи иностранцев

28 августа, 2020, 13:09

По состоянию на 8 утра пятницы около 1 тыс. иностранцев смогли въехать в Украину

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Цензо.НЕТ

"Подчеркну, что по состоянию на 8 утра около 1 тыс. иностранцев смогли въехать в нашу страну, и они подпадали под тот перечень исключений. Он достаточно широк, и уверен, что этой нормой, конечно, могут воспользоваться иностранные граждане для пересечения украинской границы ", - отметил Демченко.

Он отметил, что до запрета в сутки в Украине въезжало в среднем около 8 тыс. иностранных граждан.

Также он сообщил об изменении правил пересечения административной границы с Крымом.

"Действовало распоряжение правительства № 979, и этой ночью оно фактически прекратило свое действие, и вступило в силу постановление правительства № 367, которое четко регламентирует пересечение админграницы как для иностранцев, так и для граждан Украины, в том числе взрослых и детей. Однако также правительство ввело определенные дополнительные ограничения, касающиеся самоизоляции для тех, кто следует с оккупированных территорий ... Конечно, самоизоляцию в дальнейшем можно прекратить, сдав ПЦР-тест на коронавирус, который будет отрицательным. Кроме того, иностранцы должны иметь полис страхования, следуя как на въезд на оккупированную территорию, так и выезжая из нее ", - пояснил он.

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