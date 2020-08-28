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Espreso.tvСпортШесть зараженных: в команде из первой лиги произошла вспышка COVID-19

Шесть зараженных: в команде из первой лиги произошла вспышка COVID-19


фото: fcab.com.ua
В футбольном клубе "Агробизнес" шесть человек заразились коронавирусом

Об этом сообщает Sportarena .

Пять футболистов и один сотрудник клуба получили положительные тесты на коронавирус. Два игрока клуба находятся в больнице. Информация об их состоянии не сообщается.

Сезон первой лиги стартует уже 5 сентября. В первом туре "Агробизнес" сыграет против житомирского "Полесья". По итогам прошлого сезона команда из Волочиска заняла четвертое место.

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