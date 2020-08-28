Шесть зараженных: в команде из первой лиги произошла вспышка COVID-19

28 августа, 2020, 13:51

В футбольном клубе "Агробизнес" шесть человек заразились коронавирусом

Об этом сообщает Sportarena .

Пять футболистов и один сотрудник клуба получили положительные тесты на коронавирус. Два игрока клуба находятся в больнице. Информация об их состоянии не сообщается.

Сезон первой лиги стартует уже 5 сентября. В первом туре "Агробизнес" сыграет против житомирского "Полесья". По итогам прошлого сезона команда из Волочиска заняла четвертое место.

28 августа стало известно, что шесть футболистов ривненского "Вереса" получили положительные тесты на коронавирус.