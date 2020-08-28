Шесть зараженных: в команде из первой лиги произошла вспышка COVID-19
28 августа, 2020, 13:51
В футбольном клубе "Агробизнес" шесть человек заразились коронавирусом
Об этом сообщает Sportarena .
Пять футболистов и один сотрудник клуба получили положительные тесты на коронавирус. Два игрока клуба находятся в больнице. Информация об их состоянии не сообщается.
Сезон первой лиги стартует уже 5 сентября. В первом туре "Агробизнес" сыграет против житомирского "Полесья". По итогам прошлого сезона команда из Волочиска заняла четвертое место.
- 28 августа стало известно, что шесть футболистов ривненского "Вереса" получили положительные тесты на коронавирус.
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