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Espreso.tvОбществоРоссия вышлет советника посольства Норвегии в ответ на высылку российского дипломата из Осло

Россия вышлет советника посольства Норвегии в ответ на высылку российского дипломата из Осло

Россия объявила персоной нон грата норвежского дипломата

Об этом сообщил МИД РФ.

Такое решение принято в ответ на высылку из Норвегии российского дипломата, о которой было объявлено 19 августа. Имя россиянина официально не называлось, по данным СМИ, персоной нон грата объявили заместителя торгпреда Александра Стекольщикова. Ему инкриминировали деятельность , несовместимую со статусом дипломата - в частности, он встречался с завербованным российской разведкой норвежским гражданином.

Накануне этого власти Норвегии задержали местного жителя по подозрению в передаче сведений иностранному шпиону. Он был арестован во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло.

Гражданин Норвегии Харшарн Сингх Татгар на допросе подтвердил, что передавал информацию российскому дипломату и получал от него деньги. Его обвинили в разглашении государственной тайны и взяли под стражу на четыре недели.

Утром 28 августа посол Норвегии в России был вызван в МИД РФ, где ему и было объявлено о высылке сотрудника посольства.

В заявлении МИД имя норвежца, которого высылают из России, не называется. По данным источника РИА Новости, это советник посольства Норвегии Ян Флэт.

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