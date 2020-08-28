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Espreso.tvОбществоРодственники погибших военных в Иловайске и Дебальцево договорились с ОП о расследовании обстоятельств трагедии

Родственники погибших военных в Иловайске и Дебальцево договорились с ОП о расследовании обстоятельств трагедии

Представительницы объединения матерей и жен погибших участников АТО договорились с Офисом президента о создании рабочей группы по расследованию преступлений под Иловайском и Дебальцево

Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии сообщила глава объединения матерей и жен бойцов-участников АТО Наталья Музыка.

По ее словам, в группу войдут родственники погибших военнослужащих.

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"В результате мы договорились, что при Офисе президента будет создана рабочая группа, комиссия, которая будет действовать при совете ветеранов. Туда включат наших представительниц, матерей. Мы предоставим все данные, которые у нас есть", - заявила Музыка.

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