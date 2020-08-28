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Espreso.tvОбщество"Зе-оффшоры компании Зеленского "засветились" в грязных американских потоках Коломойского", -Watchdogs.Расследование

"Зе-оффшоры компании Зеленского "засветились" в грязных американских потоках Коломойского", -Watchdogs.Расследование

Дело с выводом Коломойским денег из ПриватБанка, которое расследуют в США, может и быть тем крючком, на котором скандальный олигарх держит президента Украины Владимира Зеленского

Об этом говорится в программе Watchdogs.Расследование, пишет "Прямой ".

Как утверждает ФБР, в банке существовала отдельная процедура для выдачи кредитов компаниям Коломойского и Боголюбова - их выдавали молча, по первому запросу. Формально деньги брала какая-то из их украинских компаний, например - Никопольский завод ферросплавов. Завод выводил деньги на кипрский филиал ПриватБанка - якобы для покупки руды за рубежом. На самом деле, никто никакой руды не покупал, - деньги разбегались по счетам десятков оффшорных компаний и исчезали. Когда приходило время вернуть долг - завод брал новый кредит. А пропавшие деньги могли пойти куда угодно - в том числе участникам "95 квартала".

Первого марта 2019 года народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев опубликовал схемы вывода средств из ПриватБанка на счета компаний Зеленского и его друзей.

Еще в 2012 году государственная компания "Укртранснафта" взяла в ПриватБанке кредит и вывела деньги за границу - на счета сторонних иностранных компаний. А те начали платить компаниям участников "95 квартала", - десятки миллионов долларов в течение 2012-2015 годов. И это были деньги вкладчиков ПриватБанка.

"В частности я видел два эпизода - один на 6 млн долларов, кажется в 2012 году, и еще один был вот это, совокупно на 41 млн долларов, причем Зеленский лично получил оттуда где-то в районе 10 млн долларов в Aldorante Limited, и там еще одна компания, которая была указана в его же декларации. И, конечно же, что отслеживание всех этих счетов, оно ведется ", - рассказал депутат.

Всего, по данным Владимира Арьева, деньги из ПриватБанка получили одиннадцать компаний, связанных с "Кварталом-95". В своей декларации Владимир Зеленский вспомнил две из них - Film Heritage из Белиза и кипрскую Aldorante Limited. В Aldorante Владимир Зеленский в 21 апреля 2019 был также и директором. Теперь компанию возглавляет некая Елена Хасиенко Кофтероу - ее фамилия уже не раз встречалось нам в предыдущих расследованиях о кварталовцах. Эта же Елена Хасиенко является сегодня директором еще одной компании из списка Арьева - Atrazon Limited, а раньше ее возглавлял первый помощник президента Сергей Шефир . А его брат Борис Шефир был директором - Triapos limited. Все упомянутые компании были созданы в 2012 году, когда "Вечерний квартал" начал выходить на "1 + 1". Вероятно, они существовали только для выплат от Коломойского. А когда нардеп Арьев обнародовал этот список - компании резко поменяли руководителей.

Все шло просто прекрасно - до 2016 года Зеленский и компания регулярно получали на счета в своих оффшорок миллионы долларов. И это были деньги из ПриватБанка. А в 2016 году кредитный мыльный пузырь наконец лопнул - ПриватБанк национализировали, и НБУ потратил на его спасение десятки миллиардов гривен. Тогда поток денег для Зеленского сразу прекратился, потому что кредиты больше не было, где брать.

Тогда и появилось, вероятно в феврале 2017 года, на свет и видео с поздравлением "кварталовцев" Игоря Коломойского.

"Желаю вам в следующем году, чтоб у вас было все, как прежде, а у нас - хоть шо-нибудь поменялось", - говорили они тогда.

Как можно доказать, что Владимир Зеленский знал о криминальном происхождении денег, поступавших на его счета от Коломойского? Спросить об этом самого Коломойского. И вроде как безнадежная для олигарха американская история превращается в крючок, на котором он может выгодно держать президента Зеленского.

Если американский суд согласится с Минюстом, то все кредитно-денежное кружево ПриватБанка времен Коломойского будет признано преступным автоматически. И тогда в глазах американского правосудия Владимир Зеленский станет соучастником преступления.

И если бы речь шла просто о комике-бизнесмене  Зеленском, он - президент - и его участие в преступной схеме может подставить всю страну.

 

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