"Спасти Америку от фашизма и коммунизма": Трамп официально стал кандидатом в президенты США
Об этом он сказал в заключительный день работы съезда республиканцев, сообщает CNN.
"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года ... Я с глубоким уважением принимаю номинацию в президенты США", - отметил Трамп.
По его словам, он будет "защищать Америку от всех опасностей" и вести ее по пути дальнейшего развития и процветания, а также продолжать "борьбу с фашизмом и коммунизмом".
Трамп добавил, что предстоящие выборы станут самыми важными в истории США.
Глава Белого дома критиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена , который, по его словам, может погрузить страну в "анархию и беззаконие" в случае избрания.
Трамп также обвинил кандидата от демократов в попустительстве политике Китая и высказал мнение, что Пекин хотел бы, чтобы на президентских выборах в США победил Байден.
В случае же победы Трампа вице-президентом США станет Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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