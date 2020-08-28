"Спасти Америку от фашизма и коммунизма": Трамп официально стал кандидатом в президенты США

28 августа, 2020, 10:46

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласился баллотироваться на второй срок от Республиканской партии

Об этом он сказал в заключительный день работы съезда республиканцев, сообщает CNN.

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года ... Я с глубоким уважением принимаю номинацию в президенты США", - отметил Трамп.

По его словам, он будет "защищать Америку от всех опасностей" и вести ее по пути дальнейшего развития и процветания, а также продолжать "борьбу с фашизмом и коммунизмом".

Трамп добавил, что предстоящие выборы станут самыми важными в истории США.

Глава Белого дома критиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена , который, по его словам, может погрузить страну в "анархию и беззаконие" в случае избрания.

Трамп также обвинил кандидата от демократов в попустительстве политике Китая и высказал мнение, что Пекин хотел бы, чтобы на президентских выборах в США победил Байден.

В случае же победы Трампа вице-президентом США станет Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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