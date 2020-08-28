"Разумное количество": Песков оценил резерв российских силовиков, которые могут вторгнуться в Беларусь

28 августа, 2020, 15:14

Российские силовики, выделенные для возможной помощи президенту Беларуси Александру Лукашенко, достаточно вооружены, заявили в Кремле

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

Песков не стал конкретизировать состав резерва силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко.

Пресс-секретарь Владимира Путина отказался отвечать на вопрос о том, входят в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.

Однако он уточнил, что они оснащены "разумным количеством" вооружение и состоят из частей, которые готовы предотвратить любые "экстремистским действиям".

"(Резерв) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут помешать экстремистским действиям в республике на выполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре. Ничего не могу сказать о вооружении, (его) разумное количество" , - отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукшенка создал резерв правоохранителей для отправки в Беларусь.

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