"Путинцы, опомнитесь": семьи погибших военных под Иловайском и Дебальцево провели акцию под посольством РФ в Киеве

28 августа, 2020, 15:51

Под посольством Российской Федерации в Киев на акцию "Время не лечит" вышли матери, жены и дети украинских военных, погибших во время войны на Донбассе

Об этом сообщает Укринформ .

Женщины и дети держали портреты родных мужчин, а также плакаты "путинцы, опомнитесь! Прекратите делать зло! ". К воротам посольства страны-агрессора они прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи - как те, среди которых гибли украинские военные.

Участники акции отметили, что через шесть лет после Иловайского котла до сих пор не оценены действия руководства РФ, а российские генералы, которые давали приказы на расстрел колонны украинских военных, не осуждены и не объявлены в розыск.

"За три года по делу Иловайска, Дебальцево так ничего и не сделано", - подчеркнула организатор акции, председатель "Объединения жен и матерей бойцов-участников АТО" Наталья Музыка.

После завершения акции женщины направились к Офису президента, где требовали наказания виновных в гибели украинских военных и добровольцев.