"Путинцы, опомнитесь": семьи погибших военных под Иловайском и Дебальцево провели акцию под посольством РФ в Киеве
Об этом сообщает Укринформ .
Женщины и дети держали портреты родных мужчин, а также плакаты "путинцы, опомнитесь! Прекратите делать зло! ". К воротам посольства страны-агрессора они прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи - как те, среди которых гибли украинские военные.
Участники акции отметили, что через шесть лет после Иловайского котла до сих пор не оценены действия руководства РФ, а российские генералы, которые давали приказы на расстрел колонны украинских военных, не осуждены и не объявлены в розыск.
"За три года по делу Иловайска, Дебальцево так ничего и не сделано", - подчеркнула организатор акции, председатель "Объединения жен и матерей бойцов-участников АТО" Наталья Музыка.
После завершения акции женщины направились к Офису президента, где требовали наказания виновных в гибели украинских военных и добровольцев.
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