 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Путинцы, опомнитесь": семьи погибших военных под Иловайском и Дебальцево провели акцию под посольством РФ в Киеве

"Путинцы, опомнитесь": семьи погибших военных под Иловайском и Дебальцево провели акцию под посольством РФ в Киеве

Под посольством Российской Федерации в Киев на акцию "Время не лечит" вышли матери, жены и дети украинских военных, погибших во время войны на Донбассе

Об этом сообщает Укринформ .

Женщины и дети держали портреты родных мужчин, а также плакаты "путинцы, опомнитесь! Прекратите делать зло! ". К воротам посольства страны-агрессора они прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи - как те, среди которых гибли украинские военные.

Участники акции отметили, что через шесть лет после Иловайского котла до сих пор не оценены действия руководства РФ, а российские генералы, которые давали приказы на расстрел колонны украинских военных, не осуждены и не объявлены в розыск.

"За три года по делу Иловайска, Дебальцево так ничего и не сделано", - подчеркнула организатор акции, председатель "Объединения жен и матерей бойцов-участников АТО" Наталья Музыка.

После завершения акции женщины направились к Офису президента, где требовали наказания виновных в гибели украинских военных и добровольцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать