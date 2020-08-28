"Поставим их на место": Лукашенко пообещал Польше и Литве "показать, что такое санкции"

28 августа, 2020, 14:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил странам Европы ответом на санкции, введенные против его режима за силовое подавление протестов

Об этом он сказал в пятницу, 28 августа, во время посещения одного из предприятий, сообщает БЕЛТА .

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по поводу санкционной продукции (той продукции, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал Лукашенко.

По словам главы Беларуси, он уже поручил правительству "внести предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие".

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще нужно? Зажрались. Поэтому поставим на место", - добавил он.

Как сообщалось, МИД Литвы вводит национальные санкции по более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.

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