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Espreso.tvМир"Последствия этого лежат на украинской стороне": МИД Беларуси отреагировал на решение Украины приостановить двусторонние отношения

"Последствия этого лежат на украинской стороне": МИД Беларуси отреагировал на решение Украины приостановить двусторонние отношения

В МИД Беларуси заявили, что ответственность за приостановку контактов между Украиной и Беларусью будет нести украинская сторона

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - ведь это не просто нажатие кнопки на устройстве. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим на ее старших внешнеполитических партнерах", - говорится в сообщении.

В МИД Беларуси отметили, что со своей стороны готовы продолжать сотрудничество в том объеме, в котором готова Украина: "Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как ни один другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам ".

  • Украина прекратила все контакты с белорусскими властями до стабилизации ситуации в стране.
  • Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о восстановлении отношений с Беларусью подумает тогда, когда государство не будет нести репутационные потери от этого.

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