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Espreso.tvОбщество"Осенью и зимой станет еще сложнее": Меркель предупредила об ухудшении ситуации с коронавирусом

"Осенью и зимой станет еще сложнее": Меркель предупредила об ухудшении ситуации с коронавирусом


фото: reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в мире в ближайшие месяцы ухудшится

Об этом пишет Reuters .

"В ближайшие несколько месяцев некоторые вещи, вероятно, станут еще более сложными, чем летом", - сказала Меркель.

По словам немецкого канцлера, правительство сделает все, чтобы защитить детей от пандемии и сохранить рабочие места во время коронавирусного кризиса.

"Сделаем все, чтобы наши дети не пострадали от пандемии. Школа и детский сад должны быть в приоритете", - сказала она.

В начале пандемии Германии удавалось сдерживать распространение COVID-19 по сравнению с другими европейскими странами. Но с начала июля количество новых заражений начало расти и в последние несколько недель еще больше увеличилась.

В связи с всплеском заболеваемости COVID-19 почти во всей Германии вводят штраф в 50 евро за отсутствие защитной маски.

В Германии за весь период зафиксировано более 240 000 случаев COVID-19. От заболевания скончались 9291 человек.

По всему миру заболели более 24650000 человек. Антилидер по заболеваемости остаются США, Бразилия, Индия и Россия.

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