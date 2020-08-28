"Осенью и зимой станет еще сложнее": Меркель предупредила об ухудшении ситуации с коронавирусом
Об этом пишет Reuters .
"В ближайшие несколько месяцев некоторые вещи, вероятно, станут еще более сложными, чем летом", - сказала Меркель.
По словам немецкого канцлера, правительство сделает все, чтобы защитить детей от пандемии и сохранить рабочие места во время коронавирусного кризиса.
"Сделаем все, чтобы наши дети не пострадали от пандемии. Школа и детский сад должны быть в приоритете", - сказала она.
В начале пандемии Германии удавалось сдерживать распространение COVID-19 по сравнению с другими европейскими странами. Но с начала июля количество новых заражений начало расти и в последние несколько недель еще больше увеличилась.
В связи с всплеском заболеваемости COVID-19 почти во всей Германии вводят штраф в 50 евро за отсутствие защитной маски.
В Германии за весь период зафиксировано более 240 000 случаев COVID-19. От заболевания скончались 9291 человек.
По всему миру заболели более 24650000 человек. Антилидер по заболеваемости остаются США, Бразилия, Индия и Россия.
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