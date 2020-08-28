"Онлайн договор равноценен бумажному": НБУ объяснил, можно ли избежать оплаты по заключенному в интернете кредиту

28 августа, 2020, 14:55

В Национальном банке Украины объяснили, что кредитный договор, заключенный онлайн, равноценен обычному бумажному, таким образом платежи по ним обязательны

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Если вы оформили кредитный договор онлайн, используя одноразовый пароль, то такой договор является равноценен обычному бумажному", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по закону "Об электронных доверительных услугах" однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.

В НБУ добавили, в случае возникновения просрочки по кредиту, заключенному онлайн, данные клиентов финансовых компаний могут попасть к коллекторам.

"Так происходит потому, что при заключении договора на вебсайте вы поставили "галочку" напротив строки "подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачи в бюро кредитных историй", - пояснили в пресс-службе.

Так, в результате коллектор может позвонить по указанным в анкете номерам телефона и отправлять письма клиенту. Кроме того, вся информация будет доступна бюро кредитных историй, усложнит получение нового кредита в будущем.

В пресс-службе напомнили о важности внимательного ознакомления с условиями кредитного договора, особенно, если он заключается онлайн. В документе должны быть прописаны все условия кредита - процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат.

"Не стоит пренебрегать информацией по обработке персональных данных. Ведь вы даете согласие на передачу информации о вас третьим лицам, например, органам государственной власти или коллекторским компаниям", - добавили в НБУ.

В пресс-службе также обратили внимание, что при получении кредита, большего, чем минимальная зарплата (4723 грн), и сроком более, чем на один месяц, то финансовая компания обязана выдать не только договор, но и паспорт потребительского кредита. В таком паспорте указывается реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии в соответствии с требованиями закона Украины "О потребительском кредитовании".

В то же время, добавили в пресс-служба, если финансовая компания не выполняет условия кредитного договора, его клиент имеет возможность пожаловаться руководству компании, или - в НБУ.

Напомним, ранее НБУ предупредил украинцев от кредитов под 0%.

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