"Это его личное мнение": МИД отделилось от слов Пристайко относительно Донбасса и Крыма

28 августа, 2020, 16:10

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал личным мнением заявление своего предшественника Вадима Пристайко о варианте временного отказа от идеи возвращения контроля на Донбассе, добавив, что его слова не соответствуют официальной позиции государства

Такую позицию министр выразил в комментарии Европейской правде .

Ранее Пристайко, бывший министр иностранных дел, выразил мнение, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Украины следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства.

"Это личное мнение Вадима Пристайко, а не посла Украины в Великобритании, и оно не отражает позицию Министерства иностранных дел и нашего государства. Позиция Украины остается неизменной: Украина стремится восстановить свою территориальную целостность и суверенитет над всей территорией в международно признанных границах", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что "не было ни одного дня, чтобы мы не работали над достижением этой цели".

"В этой работе не может быть пауз или отсрочек. Наша земля до сих пор оккупирована, а наши люди до сих пор страдают в оккупации. Позиция президента Зеленского и моя как министра проста - Украина не разбрасывается своей землей и людьми", - добавил Кулеба.

По его словам, каждый человек имеет право на любое личное мнение.

"Но я ожидаю, что каждый украинский посол ежедневно будет думать и работать над тем, чтобы способствовать укреплению государства и деоккупации наших территорий". Как известно, Владимир Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании в июле этого года.

Кулеба также прокомментировал слова Пристайко, что Украина "фактически отказалась" от переговоров о возвращении Крыма.

"Действительно, в 2014 году, к сожалению, не было создано отдельной переговорной площадки для деоккупации Крыма. Сейчас мы исправляем этот недостаток, создавая Крымскую платформу. Новый формат поможет консолидировать международные усилия по деоккупации украинского полуострова, включая санкционное давление, мониторинг нарушений прав человека , поддержания темы временной оккупации Крыма в международной повестке дня. Ни о какой смене курса на возвращение Крыма не может быть и речи ", - сказал Кулеба.

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