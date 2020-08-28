"Челси" объявил о трансфере капитана ПСЖ

28 августа, 2020, 13:59

Капитан французского ПСЖ Тьяго Силва стал игроком лондонского "Челси"

Об этом сообщает официальный twitter "Челси".

Финансовые условия сделки не сообщаются. У 35-летнего Тьяго Силвы закончился контракт с французским клубом, и он достался "Челси" бесплатно.

В прошлом сезоне центрбэк провел 34 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Силва много лет был капитаном ПСЖ, который вышел в этом году в финал Лиги чемпионов.

В активе защитника 88 матчей и 7 голов за сборную Бразилии.