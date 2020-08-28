"Челси" объявил о трансфере капитана ПСЖ
28 августа, 2020, 13:59
Капитан французского ПСЖ Тьяго Силва стал игроком лондонского "Челси"
Об этом сообщает официальный twitter "Челси".
Финансовые условия сделки не сообщаются. У 35-летнего Тьяго Силвы закончился контракт с французским клубом, и он достался "Челси" бесплатно.
В прошлом сезоне центрбэк провел 34 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Силва много лет был капитаном ПСЖ, который вышел в этом году в финал Лиги чемпионов.
В активе защитника 88 матчей и 7 голов за сборную Бразилии.
Welcome to Chelsea, @ TSilva3 ! #OhhThiagoSilva- Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 202
- 14 августа бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Виллиан стал игроком лондонского "Арсенала" .
- 20 августа сообщалось, что капитан французского ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в лондонском "Челси" .
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